Сюрприз від президента. Соцмережі спантеличені призначенням Жебрівського аудитором НАБУ

Президент України Петро Порошенко 19 червня призначив екс-голову Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро України від голови держави. Суспільство відреагувало на це неоднозначно.

«Оцінку діяльності НАБУ зобов’язуюся проводити неупереджено, справедливо, безвідносно до політичних вподобань та підтекстів», – так прокоментував своє нове призначення донедавна очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.



Він каже, що у цій ролі намагатиметься зробити НАБУ «максимально прозорим та ефективним» органом.

Хто за?

Чимало хто до такого призначення поставився схвально. Наприклад, політолог Олександр Палій, який у 2012 році разом із Жебрівським намагався потрапити до парламенту за виборчими списками «Української платформи «Собор», характеризує його як «тверду, розумну, здатну широко мислити людину». Тим часом економіст Борис Кушнірук акцентує на спокійності та виваженості новообраного аудитора НАБУ.

«Дуже вдалим призначенням» називає рішення Порошенка щодо Жебрівського і ще один політолог Володимир Цибулько. Зокрема, він наголошує на патріотизмі останнього та його участі в боях на Донбасі. Експерт вважає, що Жебрівський є цілком компетентною людиною для роботи на посаді аудитора НАБУ, адже має досвід керування управлінням ГПУ з розслідування корупційних злочинів, що «фактично стало провісником НАБУ».

«Відсутність кримінальних справ, у тому числі в НАБУ, проти Жебрівського – найкращий показник його чесності, професійності і безкомпромісності», – наголошує Цибулько.

Про позитивні характеристики новопризначеного аудитора НАБУ пише і політолог Олеся Яхно-Бєлковська, яка, знову ж таки, наголошує на його фронтовому досвіді та компетентності. Фактично її позиція щодо Жебрівського дуже співзвучна зі словами Цибулька.

​Хто проти і чому?

Утім, багато хто не зрозумів призначення саме Жебрівського на цю посаду. Наприклад, народний депутат Мустафа Найєм. Зокрема він наголошує, що хоч новий аудитор і мав стосунок до правоохоронних органів, але досвід такої діяльності у нього не перевищує 6 місяців.

«Єдине, що теоретично може пояснювати призначення, – заступник голови і член партії «Солідарність» з 2005 року. Але тоді лишається загадка, чому одразу не генеральним прокурором», – пише Найєм.

На політичну близькість Павла Жебрівського та Петра Порошенка звертає увагу і журналіст Сергій Руденко.

«Тому нема чому дивуватися новому кадровому призначенню», – пояснює він.

Призначенням по дружбі вважає нову посаду Жебрівського і журналіст Дмитро Литвин. На його думку, через цю людину Порошенко зможе контролювати «те, що буде відбуватися всередині аудиту НАБУ, і чим він закінчиться».

Про те, що, схоже, що президент у такий спосіб «не збирається підкорятися правосуддю», пише і Роман Романов.

Є і ті, хто називає таку кадрову перестановку Порошенка ще одним його кроком до політичної могили, а самого президента – камікадзе, у якого відсутній інстинкт самозбереження.

«Знову кум. Бо кому довіряти? Тільки родичам. Азіатчина. Діаметрально протилежна Європі. Як і в 2014-му. Сумно», – пише Вадим Шебанов.

Частина дописувачів звертає увагу на відсутність достатнього професійного досвіду Жебрівського для такої посади. Зокрема, інвестиційний банкір Сергій Фурса.

«У Жебрівського ідеальний досвід… Найкраще резюме щодо корупції. Краще могло б бути хіба що у Насірова та Розенблата», – зазначає він.

Фурса не вважає це призначення раціональним рішенням Порошенка.

«Президент сам собі підклав свиню. Тому що тепер ніхто не повірить в незалежний аудит. Взагалі ніхто», – підсумовує свою думку економіст.

На непрофесійність Жебрівського звертає увагу і журналіст телепроекту «Донбасс.Реалии» Левко Стек.

«Той самий Жебрівський, який за кілька років так і не побачив порушень на логістичному центрі в Майорську… Ділки, які поставили на потік нелегальну торгівлю в ОРДЛО, фактично не приховували своєї протиправної діяльності. Про перевалку на Майорську не знала лише одна людина. І тепер вона перевірятиме ефективність роботи головного антикорупційного органу країни. Якщо це не знущання, то що таке знущання?» – пише він.

Те, що Жебрівський буде аудитором НАБУ – наслідок діяльності самих антикорупціонерів, вважає народний депутат Ігор Луценко.

«Хочеться спитати: а чи не ви, шановні панове, заробили скількись мільйонів на успішному лобіюванні саме такого закону про НАБУ? Де записано, що президент призначає аудитора в НАБУ? Хто цей законопроект просунув, оспівував, випадково не ви?.. А тепер ви здивовані і розчаровані, що президент за вашим законом призначає свою людину на пост аудитора?» – запитує Луценко.

А от народний депутат Сергій Лещенко взагалі наголошує на тому, що, на його думку, Жебрівського зробили аудитором НАБУ незаконно, адже, згідно з законом, претендент на цю посаду повинен мати міжнародний досвід, якого у новопризначеного немає (насправді закон про НАБУ цього від аудитора не вимагає – ред.).

Про незаконність призначення стверджують і у «Центрі протидії корупції».

Тим часом частина коментаторів іронізує з приводу того, що могло бути і гірше, адже Порошенко міг би призначити на цю посаду й інших наближених соратників: наприклад, Ігоря Кононенка, якого вважають «смотрящим» за СБУ від партії влади, чи Олександра Грановського, якого неофіційно називають куратором Банкової в судах та прокуратурі та помічником президента «з особливо важливих справ».

Дехто ж взагалі вважає, що якщо для посади аудитора НАБУ обрали Жебрівського, то могли б розглядати й такі одіозні кандидатури, як Борислава Розенблата, Романа Насірова чи колишніх регіоналів.

Та й взагалі іронії щодо нового призначення чимало:

​Наразі із заявою проти призначення Жебрівського аудитором НАБУ виступила організація Transparency International Україна. Тут вважають, що таке кадрове рішення Порошенка є недалекоглядним і підриває довіру до майбутніх результатів аудиту.

Що таке аудит НАБУ?

Комісія зовнішнього контролю НАБУ має щороку проводити незалежну оцінку роботи бюро, зокрема, шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень, у яких завершено досудове розслідування.

Негативний висновок аудиту є єдиною законною підставою для позачергового звільнення директора НАБУ з посади та зменшення рівня бюджетного фінансування правоохоронного органу.

Сама комісія складається із трьох членів: від президента, уряду і Верховної Ради. У травні 2017 року аудитором НАБУ від уряду став професор Михайло Буроменський. 7 червня 2018 року Верховна Рада вирішила делегувати до комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро України професора, доктора юридичних наук Володимира Василенка.