Жебрівський прокоментував своє призначення аудитором НАБУ

Новопризначений аудитор Національного антикорупційного бюро України Павло Жебрівський заявив, що буде здійснювати оцінку діяльності відомства «неупереджено, справедливо, безвідносно до політичних вподобань та підтекстів».

Він зазначив, що своє завдання на посаді аудитора бачить у тому, щоб «допомогти зробити цей орган максимально прозорим та ефективним».

«Головне у справі аудиту НАБУ – не нашкодити, щоб разом із водою не вихлюпнути немовля», – написав Жебрівський у Facebook.

11 червня Павло Жебрівський червня оголосив, що за два дні до цього подав президенту України Петрові Порошенку прохання про відставку з посади голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

13 червня проект указу президента про звільнення Жебрівського схвалив Кабінет міністрів. Пізніше того дня Порошенко підписав документ.

19 червня на сайті Адміністрації президента оприлюднили указ про призначення Жебрівського аудитором бюро за квотою глави держави.

Комісія зовнішнього контролю НАБУ має щороку проводити незалежну оцінку (аудит) роботи бюро, у тому числі – шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень, в яких бюро завершило досудове розслідування.

Ця комісія складається із трьох членів: по одному від президента, уряду і Верховної Ради.

Негативний висновок аудиту є єдиною законною підставою для позачергового звільнення директора НАБУ з посади та зменшення рівня бюджетного фінансування правоохоронного органу.

У травні 2017 року аудитором НАБУ від уряду став професор Михайло Буроменський. 7 червня 2018 року Верховна Рада вирішила делегувати до комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро України професора, доктора юридичних наук Володимира Василенка.