Жебрівський не має необхідного досвіду – Рада громадського контролю НАБУ

Рада громадського контролю Національного антикорупційного бюро України вважає, що призначений за президентською квотою аудитором НАБУ Павло Жебрівський не має необхідного досвіту.

«Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» передбачає, що аудитор повинен мати «значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях». Утім біографія Жебрівського не містить інформації про подібний міжнародний досвід», – ідеться в заяві, поширеній 20 червня сайтом Ради громадського контролю.

Члени цієї Ради також висловлюють сумніви в неупередженості Павла Жебрівського, «адже ще тиждень тому він, працюючи на посаді голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, був особою, підслідною НАБУ».

Організація Transparency International Україна також 20 червня заявила, що призначення аудитором НАБУ Павла Жебрівського підриває довіру до майбутніх результатів аудиту.

19 червня президент України Петро Порошенко за своєю квотою призначив Жебрівського аудитором бюро. За кілька днів до цього Жебрівський подав прохання про відставку з посади голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, яку він очолював три роки.

Жебрівський заявив, що буде здійснювати оцінку діяльності відомства «неупереджено, справедливо, безвідносно до політичних вподобань та підтекстів».

У травні 2017 року аудитором НАБУ від уряду став професор Михайло Буроменський. 7 червня 2018 року Верховна Рада вирішила делегувати до комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро України професора, доктора юридичних наук Володимира Василенка.

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Комісія зовнішнього контролю НАБУ має щороку проводити незалежну оцінку (аудит) роботи бюро, у тому числі – шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень, в яких бюро завершило досудове розслідування. Ця комісія складається із трьох членів: по одному від президента, уряду і Верховної Ради.

Негативний висновок аудиту є підставою для звільнення директора НАБУ з посади.

Відповідно до законодавства, членом комісії зовнішнього контролю може бути особи, яка має значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіє необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також має бездоганну ділову репутацію.

Не можуть бути членами комісії особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, – зокрема, керівники центральних органів виконавчої влади.