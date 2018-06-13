НАБУ вимагає переглянути правку, що «забирає» апеляції в Антикорупційного суду

Апеляції на вироки у справах Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, винесені судами загальної юрисдикції, мають розглядатися в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.

«Норма, згідно з якою Вищий антикорупційний суд (ВАС) не розглядатиме апеляційні скарги на вироки, винесені судами у справах НАБУ, до моменту його створення, потребує перегляду. Вказана норма передбачає, що апеляції на рішення судів у справах, переданих НАБУ і САП до моменту створення ВАС, будуть оскаржуватися не в Апеляційній палаті ВАС, а в апеляційних судах загальної юрисдикції», – йдеться у повідомленні.

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Як зазначають у відомстві, це положення фактично позбавляє сторони обвинувачення та захисту права перегляду вироків незалежним судовим органом, поки Антикорупційний суд не розпочне роботу. Це означає, що велика частина топ-посадовців, стосовно яких НАБУ вже завершило розслідування, можуть уникнути справедливого покарання, наголошують у бюро.

У НАБУ переконані, що тільки у випадку розгляду справ в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, суспільство та міжнародні партнери матимуть довіру до остаточних рішень, якими б вони не були.

13 червня у закон про Вищий антикорупційний суд внесли поправку, яка забороняє суду приймати до розгляду апеляційні скарги на судові рішення, які ухвалені судами першої інстанції і не набули чинності. Про це свідчить текст документа, оприлюднений у парламентській газеті «Голос України».

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про Вищий антикорупційний суд 7 червня. Рішення підтримали 315 народних депутатів за необхідних 226. Перед цим депутати кілька днів розглядали поправки до документа, яких було майже дві тисячі.

11 червня закон підписав президент.

У Міжнародному валютному фонді наголошували на важливості схвалення законопроекту. Представник МВФ вказав, що остаточна версія цього закону має повністю відповідати зобов’язанням України в рамках програми співпраці, а також рекомендаціям Венеціанської комісії.