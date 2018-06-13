У Антикорупційного суду «забрали» апеляції в поточних провадженнях – правка

У закон про Вищий антикорупційний суд внесли поправку, яка забороняє суду приймати до розгляду апеляційні скарги на судові рішення, які ухвалені судами першої інстанції і не набули чинності. Про це свідчить текст документа, який оприлюднений сьогодні, 13 червня, у «Голосі України».

Відповідну норму внесли до Кримінально-процесуального кодексу.

«Суди апеляційної інстанції (крім апеляційної палати Вищого антикорупційного суду) продовжують приймати до розгляду апеляційні скарги на судові рішення, які ухвалені судами першої інстанції і не набрали законної сили у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, розгляд яких розпочато у судах першої інстанції до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду», – йдеться в прикінцевих положеннях до закону.

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про Вищий антикорупційний суд 7 червня. Рішення підтримали 315 народних депутатів за необхідних 226. Перед цим депутати кілька днів розглядали поправки до документа, яких було майже дві тисячі. 11 червня закон підписав президент.

У Міжнародному валютному фонді наголошували на важливості схвалення законопроекту. Представник МВФ вказав, що остаточна версія цього закону має повністю відповідати зобов’язанням України в рамках програми співпраці, а також рекомендаціям Венеціанської комісії.