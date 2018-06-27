На Порошенка подали в суд через призначення Жебрівського аудитором НАБУ

Центр протидії корупції, Transparency International Україна й Автомайдан подали у суд на президента України Петра Порошенка через призначення на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро Павла Жебрівського.

Як повідомляє ЦПК, активісти вимагають скасувати указ президента про призначення Жебрівського на посаду. Причиною називають «відсутність у Жебрівського досвіду роботи в правоохоронних чи судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях, як того вимагає закон».

«Президент не скористався можливістю призначити за своєю квотою в комісію авторитетного міжнародного фахівця з досвідом проведення аудиту правоохоронного органу. Прикро, але це його право і його вибір. Однак, ми наполягаємо на тому, щоб вимоги закону були дотримані і всі члени комісії відповідали прописаним критеріям», – заявив виконавчий директор українського представництва глобального антикорупційного руху Transparency International Ярослав Юрчишин.

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Позов подали до Касаційного адміністративного суду Верховного суду.

19 червня президент України Петро Порошенко за своєю квотою призначив аудитором Павла Жебрівського, цим призначенням завершилося формування комісії. Це викликало критику антикорупційних організацій.

За кілька днів до цього Жебрівський подав прохання про відставку з посади голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, яку він очолював три роки.

Жебрівський заявив, що буде здійснювати оцінку діяльності відомства «неупереджено, справедливо, безвідносно до політичних вподобань та підтекстів».

У травні 2017 року аудитором НАБУ від уряду став професор Михайло Буроменський. 7 червня 2018 року Верховна Рада вирішила делегувати до комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро України професора, доктора юридичних наук Володимира Василенка.

Комісія зовнішнього контролю НАБУ має щороку проводити незалежну оцінку (аудит) роботи бюро, у тому числі – шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень, в яких бюро завершило досудове розслідування. Ця комісія складається із трьох членів: по одному від президента, уряду і Верховної Ради.

Негативний висновок аудиту є підставою для звільнення директора НАБУ з посади.

Відповідно до законодавства, членом комісії зовнішнього контролю може бути особи, яка має значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіє необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також має бездоганну ділову репутацію.

Не можуть бути членами комісії особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, – зокрема, керівники центральних органів виконавчої влади.