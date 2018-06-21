НАБУ: діяльність аудиторів має базуватися на політичній нейтральності й повинна викликати довіру

У Національному антикорупційному бюро України наголошують, що діяльність аудиторів НАБУ має базуватися на позиції політичної нейтральності й повинна викликати довіру.

«Вкрай важливо, аби діяльність комісії базувалась на позиції політичної нейтральності, професіоналізму та викликала довіру в громадянського суспільства та міжнародних партнерів», – йдеться в повідомленні прес-служби бюро.

При цьому у НАБУ нагадують, що до процесу формування комісії аудиторії бюро не залучене і жодного впливу на нього не має.

У бюро зауважують, що нещодавно оцінку роботі НАБУ за перші три роки дали незалежні міжнародні експерти, делеговані Європейським Союзом і посольством США в Україні.

Законодавство передбачає щороку проведення аудиту діяльності НАБУ. Проте за три роки існування бюро він не проводився, оскільки процес призначення членів комісії зовнішнього контролю за діяльністю НАБУ затягнувся.

19 червня президент України Петро Порошенко за своєю квотою призначив аудитором Павла Жебрівського, цим призначенням завершилося формування комісії. За кілька днів до цього Жебрівський подав прохання про відставку з посади голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, яку він очолював три роки.

Жебрівський заявив, що буде здійснювати оцінку діяльності відомства «неупереджено, справедливо, безвідносно до політичних вподобань та підтекстів».

У травні 2017 року аудитором НАБУ від уряду став професор Михайло Буроменський. 7 червня 2018 року Верховна Рада вирішила делегувати до комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро України професора, доктора юридичних наук Володимира Василенка.

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Комісія зовнішнього контролю НАБУ має щороку проводити незалежну оцінку (аудит) роботи бюро, у тому числі – шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень, в яких бюро завершило досудове розслідування. Ця комісія складається із трьох членів: по одному від президента, уряду і Верховної Ради.

Негативний висновок аудиту є підставою для звільнення директора НАБУ з посади.

Відповідно до законодавства, членом комісії зовнішнього контролю може бути особи, яка має значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіє необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також має бездоганну ділову репутацію.

Не можуть бути членами комісії особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, – зокрема, керівники центральних органів виконавчої влади.