Призначення Жебрівського ставить під загрозу довіру до майбутніх висновків аудиту НАБУ – РПР

Призначення Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро є сумнівним з точки зору відповідності його кандидатури вимогам законодавства та ставить під загрозу довіру до майбутніх висновків аудиту, йдеться у заяві антикорупційної групи «Реанімаційного пакету реформ».

Експерти РПР зазначають, що відповідно до закону «Про Національне антикорупційне бюро», щорічно здійснюється аудит діяльності НАБУ, котрий проводиться комісією у складі з трьох осіб.

«До неї включаються особи, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію. На превеликий жаль, призначення Павла Жебрівського є сумнівним з точки зору відповідності його кандидатури зазначеним вимогам законодавства та ставить під загрозу довіру до майбутніх висновків аудиту», – заявляють в РПР.

Антикорупційна група «Реанімаційного пакету реформ закликає членів комісії зовнішнього контролю заздалегідь визначити чіткі та зрозумілі критерії ефективності НАБУ, які будуть оцінюватись у ході проведення аудиту, та оприлюднити їх, наголошується в заяві. Це, а також високий рівень прозорості усього процесу аудиту дають шанс на забезпечення довіри суспільства та міжнародних партнерів до його результатів, наголошують експерти «Реанімаційного пакету реформ».

На відсутності необхідного досвіду у Жебрівського наголосила також Рада громадського контролю НАБУ.

Голова «Transparency International Україна» Ярослав Юрчишин у Facebook висловив думку, що фігура колишнього очільника Донецької ОДА підриває довіру до аудиту, адже він – лояльна до влади людина.

Сам Жебрівський запевнив, що буде здійснювати оцінку діяльності відомства «неупереджено, справедливо, безвідносно до політичних вподобань та підтекстів».

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19 червня президент України Петро Порошенко за своєю квотою призначив Жебрівського аудитором бюро. За кілька днів до цього Жебрівський подав прохання про відставку з посади голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, яку він очолював три роки.

У травні 2017 року аудитором НАБУ від уряду став професор Михайло Буроменський. 7 червня 2018 року Верховна Рада вирішила делегувати до комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро України професора, доктора юридичних наук Володимира Василенка.

Комісія зовнішнього контролю НАБУ має щороку проводити незалежну оцінку (аудит) роботи бюро, у тому числі – шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень, в яких бюро завершило досудове розслідування. Ця комісія складається із трьох членів: по одному від президента, уряду і Верховної Ради.

Негативний висновок аудиту є підставою для звільнення директора НАБУ з посади.