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08 Липень 2018, Київ 09:42
Фотогалереї
Кримський богомол чекає на туристів – фоторепортаж
08 Липень 2018, 09:23
Крим.Реалії
Курортне – селище на південно-східному узбережжі Криму. Воно вважається сімейним курортом. Зазвичай сюди приїжджають в санаторії або ж на відпочинок із сім'єю. Для молоді розваг тут немає. Однак є багато практично порожніх пляжів.
1
Гора у селищі схожа на торт «Мурашник»
2
Чорне море в Курортному
3
Майже вся набережна селища на одному фото
4
Вид на узбережжя з іншого боку
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6
Чим далі від кафе, тим менше людей на пляжі
7
Зустріли богомола. У цій зоні живуть п'ять видів богомолів: богомол звичайний, ірис глазчатий, боліварія короткокрила, емпуза перев'язана і богомол кримський
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У дорослому стані емпуза з'являється в червні, боліварія в липні, інші, в тому числі і богомол звичайний, з кінця серпня і до жовтня
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Тут не продають пахлаву, а орендувати шезлонг можна лише на одному пляжі
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В Куротному є маленькі пляжі, де відпочивають з дітьми
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Часто це відпочивальники із санаторію
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14
У селищі можна замовити морську екскурсію
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Пейзажі Курортного подалі від моря
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