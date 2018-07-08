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08 Липень 2018, Київ 09:42
Фотогалереї

Кримський богомол чекає на туристів – фоторепортаж

Курортне – селище на південно-східному узбережжі Криму. Воно вважається сімейним курортом. Зазвичай сюди приїжджають в санаторії або ж на відпочинок із сім'єю. Для молоді розваг тут немає. Однак є багато практично порожніх пляжів.
Гора у селищі схожа на торт &laquo;Мурашник&raquo;
1 Гора у селищі схожа на торт «Мурашник»
Чорне море в Курортному
2 Чорне море в Курортному
Майже вся набережна селища на одному фото
3 Майже вся набережна селища на одному фото
Вид на узбережжя з іншого боку
4 Вид на узбережжя з іншого боку
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Чим далі від кафе, тим менше людей на пляжі
6 Чим далі від кафе, тим менше людей на пляжі
Зустріли богомола. У цій зоні живуть п&#39;ять видів богомолів: богомол звичайний, ірис глазчатий, боліварія короткокрила, емпуза перев&#39;язана і богомол кримський
7 Зустріли богомола. У цій зоні живуть п'ять видів богомолів: богомол звичайний, ірис глазчатий, боліварія короткокрила, емпуза перев'язана і богомол кримський
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У дорослому стані емпуза з&#39;являється в червні, боліварія в липні, інші, в тому числі і богомол звичайний, з кінця серпня і до жовтня
9 У дорослому стані емпуза з'являється в червні, боліварія в липні, інші, в тому числі і богомол звичайний, з кінця серпня і до жовтня
Тут не продають пахлаву, а орендувати шезлонг можна лише на одному пляжі
10 Тут не продають пахлаву, а орендувати шезлонг можна лише на одному пляжі
В Куротному є маленькі пляжі, де відпочивають з дітьми
11 В Куротному є маленькі пляжі, де відпочивають з дітьми
Часто це відпочивальники із санаторію
12 Часто це відпочивальники із санаторію
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У селищі можна замовити морську екскурсію
14 У селищі можна замовити морську екскурсію
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Пейзажі Курортного подалі від моря
16 Пейзажі Курортного подалі від моря
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