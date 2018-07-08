В Україну повертаються спека і грози – синоптики

Спекотну погоду найближчі кілька днів прогнозує Український гідрометцентр. За даними синоптиків, по всій Україні, окрім Чернівецької області, температура вдень коливатиметься від 25 до 35 градусів тепла.

Водночас, починаючи з понеділка, прогнозують і грозові дощі на заході.

Цей прогноз підтверджує і синоптик Наталія Діденко.

«Дощі, локальні, періодичні завтра – на заході, півночі, Вінниччина. південь, схід, більшість центру, у денні години – Волинь, Рівненщина – без опадів. У Києві завтра +27, +28, без істотних опадів, вдень є ймовірність локального дощу з грозою», – написала вона у Facebook.

За попереднім прогнозом, цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури й вологості.