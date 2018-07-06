Через спеку в Канаді загинули 33 людини

У канадській провінції Квебек 33 людини загинули за останній тиждень через спеку, повідомили 5 липня медики країни.

За повідомленням, 18 людей померли в Монреалі. Більшість жертв у місті, за даними влади, були віком від 53 до 85 років і жили у незахищених умовах, не мали доступу до кондиціонерів. Решта загиблих – із різних районів на півдні Квебеку.

Метеорологічна служба Канади прогнозує спадання спеки 6 липня.

Екстремально спекотна погода зберігалася у центральній і східній частині Канади від минулої п’ятниці. Температура сягала 35 градусів Цельсія при високій вологості. Зазвичай у цей період температура в регіоні не перевищує 25 градусів.