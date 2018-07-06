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06 Липень 2018, Київ 09:04
Новини | Міжнародні

Через спеку в Канаді загинули 33 людини

Екстремальна спека зберігається у центральній і східній частині Канади від минулої п'ятниці

У канадській провінції Квебек 33 людини загинули за останній тиждень через спеку, повідомили 5 липня медики країни.

За повідомленням, 18 людей померли в Монреалі. Більшість жертв у місті, за даними влади, були віком від 53 до 85 років і жили у незахищених умовах, не мали доступу до кондиціонерів. Решта загиблих – із різних районів на півдні Квебеку.

Метеорологічна служба Канади прогнозує спадання спеки 6 липня.

Екстремально спекотна погода зберігалася у центральній і східній частині Канади від минулої п’ятниці. Температура сягала 35 градусів Цельсія при високій вологості. Зазвичай у цей період температура в регіоні не перевищує 25 градусів.

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