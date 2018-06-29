У МОЗ розповіли, чи можна освіжитися алкоголем влітку

Спека та алкоголь збільшують шкідливий вплив на організм людини, заявила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун у Facebook.

Вона заявила, що команда МОЗ звернулася до біолога Дар’ї Прокопик із проханням розповісти про ризики вживання алкоголю влітку. Серед них та назвала зневоднення.

«У спеку ми втрачаємо воду, а алкоголь це посилює. Здавалося б, пиво це майже 95% води. У чому проблема? Алкоголь діє як діуретик, тобто змушує нирки виводити воду, а не утримувати її. Тому навіть через пиво або сидр організм втрачає більше води, ніж ми спожили. Зневоднення нікуди не дівається, проте інтоксикація алкоголем посилюється», – цитує Супрун біолога.

Вона додає, що через алкоголь стає ще спекотніше.

«Через алкоголь мозок гірше оцінює внутрішню температуру тіла. Тому здається, що алкоголь зігріває. Судини шкіри розширюються. Але повітря теж гаряче, і бажане охолодження не настає. Зате може сильно впасти тиск і виникнути відчуття втоми і слабкості», – заявляє Прокопик.

За словами біолога, ризик серцевого нападу тимчасово зростає після вживання спиртного.

«Навіть якщо ви рідко п’єте. У спеку із потом виводяться цінні для роботи серця електроліти: калій, натрій. Серцю важко працювати за таких умов. Від спеки та розширення судин тиск може суттєво впасти і навіть спричинити запаморочення. Людям, у яких хворе серце, категорично не можна пити в спекотну погоду», – зазначила Прокопик.

Вона додала, що алкоголь та активний відпочинок несумісні, зокрема, через те, що з’являється додаткове навантаження на серце. Біолог радить пити напої, які містять електроліти – узвар, морс, лимонад або навіть теплий чай.