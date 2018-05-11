Дощі і спека: прогноз погоди на літо 2018 року

Цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури і вологості, повідомила завідувач відділу кліматичних досліджень та прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Вазіра Мартазінова.

За її словами, така погода значною мірою пов’язана зі стабільною зоною високої температури на півдні України та з постійним циклоном, на Балканах.

Свій прогноз щодо літа-2018 Вазіра Мартазінова зробила, використовуючи власну наукову методику.

«Щодо Київської області – маємо розрахунки. Друга половина травня має бути дуже спекотною і сухою, хоча зараз маємо певне похолодання. Червень – дощі в окремі дні, але за сумою температур і та опадів – у межах норми. Липень – досить «спокійна» погода. Процеси, які призводять до великої спеки у кіні липня, – на початку серпня, але не будуть критичними. Дощі будуть в окремі дні, але це будуть сильні зливи. У другій половині місяця будуть періоди спеки, але вони чергуватимуться з дощами. Початок серпня – з хорошими опадами, але серпень у плані погоди дуже швидко «піде на осінь», – розповіла Мартазінова.

За її словами, невеликі опади у липні, великі – у серпні.

При цьому на заході країни дощів буде більше, на сході – менше, за винятком Харківщини, де літо буде досить вологим, стверджує гідрометеоролог.

На запитання Радіо Свобода Вазіра Мартазінова уточнила, що різкі перепади температури і кількості опадів, а також погодні аномалії, не характерні для того чи іншого сезону – це погода найближчих років в Україні.

В Укргідрометцентрі раніше повідомляли, що температура повітря України влітку буде вищою від норми.