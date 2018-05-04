Укргідрометцентр: температура повітря влітку буде вищою від норми

Температура повітря України влітку буде вищою від норми, повідомив голова Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«У червні ми очікуємо, що температура повітря буде вищою за норму 1-1,5 градуса на всій території України. У липні аналогічна ситуація. Лише на Прикарпатті це відхилення буде ще більшим – від 2 до 2,5 градуса. Аналогічна ситуація в серпні. Найбільше відхилення температури повітря в позитивний бік чекаємо в західних областях України, але і на іншій території він до 1,5 градуса вище норми», – розповів Кульбіда.

Він додав, що протягом усього літнього періоду виникнення надзвичайної пожежної небезпеки на всій території «можна вважати гарантованим».

«Велика нерівномірність випадіння опадів по території. Зростає кількість і тривалість періодів посушливої та жаркої погоди. Уже сьогодні в більшості регіонів України розпочалися грунтова і повітряна засуха. Ці процеси тривають», – заявив Кульбіда.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, квітень став найтеплішим у Києві за всю історію спостережень, які розпочалися в 1881 році.