Україна 2 травня буде однією з найспекотніших країн Європи – синоптик

Україна 2 травня буде «однією з найспекотніших в Європі та околицях», заявила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, у Києві буде сухо та ясно, 28-30 градусів тепла.

«Зверніть увагу! У Марокко, Алжирі, Тунісі, Іспанії, Португалії – якісь жалюгідні 10-16 градусів тепла, а в нас 2 травня очікується 25-30 градусів тепла! Ясна погода домінуватиме повсюди в Україні. Проте окремі острівці дощів та гроз, таких типово літніх, виникатимуть періодично на заході, у Житомирській, Вінницькій областях та на півночі Київщини», – зазначила Діденко.

Ці дані підтверджує й Український гідрометцентр.

«В Україні 2 травня без опадів, лише в окремих районах західних областей невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, у східних областях та в Карпатах місцями 5-8 тепла; вдень 25-30, у горах та на узбережжі морів 19-24», – розповіли в Укргідрометцентрі.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджала про найвищий рівень пожежної небезпеки упродовж травневих вихідних, окрім Черкаської та Полтавської областей. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки зберігається і в Києві.