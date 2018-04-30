Синоптики обіцяють на 1 травня в Україні до +30, місцями – грози

Антициклон зі Сходу принесе в Україну на 1 травня суху і сонячну погоду, а повітря прогріється до 24-29 градусів тепла, повідомила у Facebook синоптик Наталія Діденко.

«На Заході місцями може вискочити й до +30. Але й локальні острівці дощу з грозою також ймовірні у західних областях. Проте загальну суху картину це не розмочить», – зазначила вона.

Це підтверджують і дані Українського гідрометцентру.

«У західних, вдень і у Житомирській та Вінницькій області місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 метри за секунду. Температура вночі 9-14, у східних областях та у Криму 5-8, вдень 24-29, на узбережжі та в гірських районах 18-23», – йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці синоптиків.

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про найвищий рівень пожежної небезпеки упродовж довгих вихідних, окрім Черкаської та Полтавської областей. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки зберігатиметься і в Києві, додають фахівці.