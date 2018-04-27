Синоптики: в Україні завтра буде тепло – місцями до 25 градусів

В Україні завтра, 28 квітня, опади не очікуються, лише на сході країни вночі можливий короткочасний дощ.

Як повідомляє Український гідрометцентр, температура повітря вдень очікується 16-21 градуса тепла, у західних і південних областях місцями 22-25 градусів.

Водночас вночі на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки 0-3°, попереджають синоптики.

За даними Укргідрометцентру, у Києві завтра без опадів, вдень буде тепло – очікуються 18-20 градусів тепла.

Напередодні синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 28 квітня-1 травня буде по-літньому тепло від 20 до 28 градусів тепла, опадів не прогнозують.