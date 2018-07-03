Вересень настав у липні – погода встановила два холодних рекорди

У другий день липня в Києві були побиті два температурних рекорди, повідомляє 3 липня Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«Максимальна температура не піднялась вище ніж +14,9°С, а це значить, що на 1,3°С було холодніше, ніж у цей день в 1913 році. Середня добова температура становила 12,0°С, що на 0,1°С нижче за попередній рекорд, який був зафіксований у цей день у 1908 році», – вказують науковці.

За кліматичною нормою така температура відповідає 24 вересня, додають фахівці.

Українські та західні синоптики цього тижня обіцяють завершення періоду більш типової для осені дощової та прохолодної погоди. «Ми починаємо нагріватися. 4 липня всі холодні прогалини поступово заповняться, і протягом середи в Україні +23 +28 градусів», – вказує синоптик Наталка Діденко.