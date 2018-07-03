Синоптична «зрада» закінчилася – Діденко

Українські та західні синоптики обіцяють завершення періоду більш типової для осені дощової та прохолодної погоди.

«Ми починаємо нагріватися. 4 липня всі холодні прогалини поступово заповняться, і протягом середи в Україні +23 +28 градусів. Дощі, невеликі та локальні, ще можливі на Заході, Півночі та на Вінниччині. Решта території – сухо, малохмарно, сонячно», – вказує синоптик Наталка Діденко.

«Літо триває, синоптична «зрада» закінчилася, попереду – лише перемоги», – додає фахівець.

Західні синоптичні сайти підтверджують очікування українських колег. Приміром, американський wunderground.com очікує в Києві 4 липня переважно сонячну погоду з температурою до +24, 5 липня – до +25.