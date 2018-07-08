Таїланд: дітей, що застрягли у затопленій печері, починають піднімати на поверхню

Рятувальники у Таїланді почали місію з евакуації 12 хлопчиків та їх футбольного тренера з печери, де ті були заблоковані протягом більше двох тижнів.

«Погода гарна. Рівень води хороший. Водолази готові. Хлопчики фізично, емоційно і психічно готові вийти», – заявив губернатор провінції Чіанг Рай, який керує рятувальними заходами.

Влада заявила, що участь в операції беруть дайвери з «всього світу, головним чином з Європи»: кожного хлопчика супроводжуватиме по двоє водолазів. Щоб вибратися з печери, треба пливти по довгих вузьких коридорах під водою.

Загалом, за попередніми підрахунками, операція може тривати від трьох до чотирьох днів і залежить від погоди.

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Діти зникли 23 червня в провінції Таїланду Чіанг Рай після того, як печера, куди вони пішли на екскурсію, була частково затоплена зливою.

Печера Тхам Луанг складається з вузьких проходів, які ведуть до гротів, вони знову переходять у вузькі проходи. Всього вона розтягнута на 10 кілометрів, її глибина різниться. Діти, ймовірно, перебувають на глибині від двох кілометрів до 800 метрів.

6 липня, повертаючись після доставки у печеру кисневих балонів, загинув один із рятувальників – колишній «морський котик» Самарн Кунан.