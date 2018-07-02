Таїланд: після понад тижня пошуків у печерах 12 дітей знайшлись живими

У Таїланді знайшли живими 12 членів молодіжної футбольної команди та їхнього тренера, які загубилися у печерах, повідомила місцева влада 2 липня.

Пошуки відбувалися із залученням аквалангістів та спеціальних помп, щоб знизити рівень води. Зараз рятувальники пересвідчилися, що діти та дорослий живі, та доставили їм їжу і питну воду. Покинути печеру група поки що не може – потрібно відкачати звідти воду.

Діти зникли 23 червня в провінції Тайланду Чіанг Рай після того, як печера, куди вони пішли на екскурсію, була частково затоплена зливою.