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02 Липень 2018, Київ 21:52
Новини | Міжнародні

Таїланд: після понад тижня пошуків у печерах 12 дітей знайшлись живими

Пошуки у печері тривали із залученням пірнальників і спеціальних помп, щоб відкачувати воду

У Таїланді знайшли живими 12 членів молодіжної футбольної команди та їхнього тренера, які загубилися у печерах, повідомила місцева влада 2 липня.

Пошуки відбувалися із залученням аквалангістів та спеціальних помп, щоб знизити рівень води. Зараз рятувальники пересвідчилися, що діти та дорослий живі, та доставили їм їжу і питну воду. Покинути печеру група поки що не може – потрібно відкачати звідти воду.

Діти зникли 23 червня в провінції Тайланду Чіанг Рай після того, як печера, куди вони пішли на екскурсію, була частково затоплена зливою.

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