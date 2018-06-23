Карпати: рятувальники зняли туристів із засніженої гори

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області евакуювали із заметеної снігом гори Близниця 35 туристів, серед яких більшість – діти. За повідомленням ДСНС, туристи не потребували медичної допомоги і перебували в задовільному стані.

До наметового табору на горі рятувальники дісталися об 11-й ранку, потім туристів транспортували у село Кваси, а пізніше переправили до райцентру Рахова і розмістили в хостелі.

«Туристи, яким сьогодні надавали допомогу рятувальники, доправлені о 15:30 до Рахова і наразі перебувають в одному з хостелів. Як уже повідомлялось раніше, сьогодні о 05:55 до рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення про те, що через пониження температури повітря та мокрий сніг на високогір’ї поблизу г. Близниця Рахівського району потребує допомоги група туристів із 35 осіб (з них 27 дітей»), – повідомили в управлінні ДСНС України в Закарпатській області.

Сніг на високогір’ї Карпат випав у ніч на 23 червня, коли настало різке зниження температури. Під негоду потрапив, зокрема, високогірний дитячий наметовий табір.