У Карпатах випав сніг – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє, що у Карпатах цієї ночі випав сніг, а рятувальники допомагали в супроводі туристам.

«О шостій ранку 23 червня до оперативно-рятувальної служби ДСНС надійшло повідомлення про те, що в зв’язку з пониженням температури та випаданням мокрого снігу на високогір’ї група туристів з 35 осіб (з них 27 дітей) потребує супроводу з гори Близниця Рахівського району до села Білин. Для надання допомоги залучено Рахівське гірське пошуково-рятувального відділення гірської пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС у Закарпатській області у складі 7 осіб та 4 одиниць техніки».

Рятувальники з Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста теж розмістили у Facebook фотографії зі снігом.

За їхніми даними, вранці 23 червня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, а температура знизилася до нуля градусів за Цельсієм.

22 червня синоптик Наталка Діденко​ повідомляла, що в Україні на 23-24 червня очікуються дощі й похолодання.

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За прогнозом, цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури й вологості.