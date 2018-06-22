Погода на вихідні: в Україні очікують дощі й похолодання

В Україні на вихідні очікуються дощі й похолодання.

Як повіодмила синоптик Наталка Діденко, у суботу, 23 червня, очікуються дощі та похолодання.

«Зниження температури повітря до 14-23 градусів тепла, на Лівобережжі до 19-26, на сході ще побуде спека до 28-33 градусів. До сходу дощі дійдуть аж надвечір у суботу», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

У неділю, 24 червня дощі очікуються лише на заході України та на Луганщині, температура повітря – 18-25 градусів тепла.

За даними синоптика, у Києві 23 червня – дощ, 16-19 градусів тепла, 24 червня істотних опадів не прогнозують, температура – близько 20 градусів тепла.

За прогнозом, цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури й вологості.