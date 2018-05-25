Погода на вихідні: синоптик прогнозує суху і сонячну погоду

В Україні в найближчі три дні очікується суха сонячна погода.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, 26 травня погоду України визначатиме антициклон – в більшості областей очікується суха сонячна погода, лише на Заході ймовірний дощ з грозою.

Температура повітря завтра вдень 20-23 градуси тепла.

За даними синоптика у неділю, 27 травня, погода суттєво не зміниться: опади не очікуються,23-26 градусів тепла, а 28 травня – 22-26 градусів тепла.

«У Києві завтра фінал Ліги чемпіонів пройде за чудової, для футболу, погоди – похолодає, вдень буде 20-22 градуси, ввечері, на час гри, 15-18 градусів. Без опадів. Єдиний нюанс суботи – поривчастий північно-східний вітер», – написала Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Cиноптик додала, що 27 червня в Києві опади не очікуються, 21-23 градуси, а 28 червня – сонячно, сухо, 24 градуси.

За прогнозом, цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури й вологості.