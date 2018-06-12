Погода 13 червня: синоптик прогнозує дощі з грозами на заході та півночі України

У західних та північних областях України очікуються дощі з грозами, повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«13 червня дощі з грозами очікуються у західних, північних областях. Опади ймовірні також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. Більшість півдня та сходу – у сухій погоді. Температура завтра «вріже» до спеки у південній частині, 28-33 градуси. На решті нашої території – комфортно, 23-27 градусів», – пише Діденко.

Вона додала, що в Києві 13 червня місцями очікується дощ та гроза. Денна температура прогнозується на рівні 24-25 градусів.

За даними Укргідрометцентру, дощ із грозою очікують у всіх областях країни, крім Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим, де прогнозують мінливу хмарність.