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12 Червень 2018, Київ 13:19
Новини | Події

Погода 13 червня: синоптик прогнозує дощі з грозами на заході та півночі України

У Києві 13 червня місцями очікується дощ та гроза

У західних та північних областях України очікуються дощі з грозами, повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«13 червня дощі з грозами очікуються у західних, північних областях. Опади ймовірні також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. Більшість півдня та сходу – у сухій погоді. Температура завтра «вріже» до спеки у південній частині, 28-33 градуси. На решті нашої території – комфортно, 23-27 градусів», – пише Діденко.

Вона додала, що в Києві 13 червня місцями очікується дощ та гроза. Денна температура прогнозується на рівні 24-25 градусів.

За даними Укргідрометцентру, дощ із грозою очікують у всіх областях країни, крім Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим, де прогнозують мінливу хмарність.

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