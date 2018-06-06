7 червня в Україні війне арктичним холодом – синоптик 

7 червня в Україні похолодає, повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«7 червня в Україні війне арктичним холодом. Арктичної погоди не буде, але найближчої ночі 7-12 градусів – це вже привід побурчати на літо», – заявила Діденко.

Синоптик зазначила, що така температура вночі очікується в більшості областей, на півдні України вона прогнозує 10-15 градусів.

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За словами Діденко, вдень 7 червня повітря буде «свіжим», 19-24 градуси, лише Закарпаття прогріється до 24-27 градусів.

«Опади – навряд, але ми вже перебуваємо в тилу фронту. Щоправда цей фронт над Києвом учора також себе ніяк не проявив, окрім хмарності... Закарпаття може завтра дати пару крапель, але це практично все в межах України», – пише синоптик.

Вона зазначила, що в Києві вночі очікується 9-11 градусів, а вдень – близько 20.

Укргідрометцентр прогнозує завтра на всій території України мінливу хмарність, лише у двох областях очікують, що температура повітря може опуститися нижче 20 градусів – у Чернігівській та Сумській.