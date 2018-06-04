Завтра дощів повинно вистачити всім – синоптик

5 червня в Україні дощитиме, вважає синоптик Наталка Діденко.

«Завтра дощів повинно вистачити усім. Особливо вдень. Бо нас перетинатиме холодний атмосферний фронт. А якщо холодний фронт приходить на розігріту територію, де сьогодні очікується до 25-30 градусів, то контраст прохолодного повітря за фронтом і спекотного перед фронтом дасть хороші температурні коливання і, відповідно, – дощі, навіть зливи, грози і при грозах окремі шквали», – пише Діденко у Facebook.

Водночас вона зазначила, що температура повітря 5 червня залишатиметься високою.

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Синоптик додала, що 6 червня похолодає – до 15-22 градусів тепла. На півдні країни вона очкує літні дощі та 28 градусів тепла.

Окремо Діденко розповіла про прогноз погоди в столиці.

«У Києві завтра атмосферний фронт зумовить періодичні короткочасні дощі та грози, при грозах можливе шквалисте посилення вітру. Температура повітря становитиме 26 градусів. У середу, 6 червня, у столиці опади припиняться, температура повітря знизиться до 18-21 градуса», – заявила Діденко.

В Українському гідрометцентрі очікують слабкий дощ з грозою практично у всіх регіонах країни. Лише на території анексованого Росією Криму прогнозується мінлива хмарність.