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30 Червень 2018, Київ 18:23
Новини | Події

У Чернігові частково залишаються підтопленими 19 вулиць – ДСНС

ДСНС: у Чернігові через підтоплення пошкоджені стіни двох житлових будинків

У Чернігові частково залишаються підтопленими 19 вулиць, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, що сталося часткове руйнування стін житлових будинків на вулиці Толстого, 7 та Текстильників, 23, а також часткове руйнування дорожнього покриття біля автомобільного мосту через річку Білоус у Чернігівському районі. Водночас у ДСНС повідомили, що рух дорогою не порушений.

30 червня рятувальники розповіли, що в Чернігові через негоду підтоплені 90 приватних домоволодінь, евакуйовані 16 людей.

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