У Чернігові частково залишаються підтопленими 19 вулиць – ДСНС

У Чернігові частково залишаються підтопленими 19 вулиць, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, що сталося часткове руйнування стін житлових будинків на вулиці Толстого, 7 та Текстильників, 23, а також часткове руйнування дорожнього покриття біля автомобільного мосту через річку Білоус у Чернігівському районі. Водночас у ДСНС повідомили, що рух дорогою не порушений.

30 червня рятувальники розповіли, що в Чернігові через негоду підтоплені 90 приватних домоволодінь, евакуйовані 16 людей.