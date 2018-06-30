В Україні через негоду без світла залишаються майже 400 населених пунктів

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що через негоду в Україні залишаються знеструмленими 384 населені пункти у 10 областях.

Як повідомляє прес-центр штабу, найбільше від негоди постраждала Дніпропетровська область, де знеструмлені 157 населених пунктів.

Крім того, на Дніпропетровщині пошкоджені дахи чотирьох житлових будинків та будівлі дитячого табору, повалені близько 150 дерев, пошкоджено 6 легкових авто, додають у ДСНС.

В Івано-Франківській області через негоду підтоплені 202 житлові будинки.

За прогнозами, дощі в Україні триватимуть і сьогодні, ДСНС попередила про погіршення погоди.