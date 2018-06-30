ДСНС попереджає про погіршення погоди в Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов.

Як повідомляє прес-центр служби, 30 червня очікуються місцями грози, у південних, центральних та східних областях подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду, у західних і північних областях місцями сильні дощі.

Вдень 30 червня у північних областях грози, місцями град і шквали 15-20 метрів за секунду, у більшості центральних областей і на Одещині сильний дощ, уточнюють у ДСНС.

Синоптики повідомляли, що циклон несе на більшу частину території України зливи та похолодання з 30 червня.