Циклон несе в Україну похолодання і зливи – синоптики

Циклон несе на більшу частину території України зливи та похолодання з 30 червня, повідомляють українські та західні синоптики.

«На Заході, Півночі, на Вінниччині, ввечері на Одещині – зливи, грози, місцями сильні зливи, шквали, град. На решті території – Схід, більшість Центру та Південь (окрім Одещини) – суттєві зливи навряд», – вказує синоптик Наталка Діденко.

«Удень на Заході опади послабнуть до невеликих, але й суттєво похолодає до +17 +22 градусів. У більшості областей завтра +21 +27 градусів, на Сході +27 +33 градуси. У неділю похолодає на значній частині території України», – додає Діденко.

Сайт Норвезького метеорологічного інституту (yr.no) оприлюднює ще суворіший прогноз похолодання. Приміром, у Києві норвезькі синоптики прогнозують зливу впродовж усієї суботи з максимальною температурою +21, а в неділю, 1 липня, термометри покажуть не більше +15, хоча сонце й виглядатиме.