На Івано-Франківщині через негоду підтоплені понад 200 житлових будинків – рятувальники

В Івано-Франківській області через негоду підтоплені 202 житлові будинки.

Як повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, підтоплення сталося в місті Калуш, селищах Богородчани та Рожнятів, Городенківському, Долинському, Снятинському районах, на території Болехівської МР та в Івано-Франківську.

За даними служби, через дощі, місцями дуже сильні сталося підтоплення житлових і адміністративних будинків, прибудинкових територій.

Крім того, пошкоджені 14 кілометрів доріг місцевого значення, три мости, які сполучають сільські місцеві дороги з приватними присадибними ділянками.

За прогнозами, дощі в Україні триватимуть і сьогодні, ДСНС попередила про погіршення погоди.