Негода спричинила знеструмлення у двох областях – ДСНС

Внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) залишаються знеструмленими 42 населених пункти у двох областях, інформує 2 липня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За цими даними, найбільше потерпіла від негоди Дніпропетровська область, де без електрики залишилося 38 населених пунктів, також є знеструмлення на Луганщині.

Внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру було зафіксовано випадки підтоплення та пошкодження об’єктів житлової сфери, вказують також рятувальники. Зокрема, на Львівщині тривають роботи для відновлення електропостачання, відкачки води та ліквідації наслідків негоди. Погодні умови стабілізувались, вказують у ДСНС.