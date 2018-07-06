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06 Липень 2018, Київ 19:47
Відео

Йому не вистачило повітря. Загинув таїландський «морський котик», який рятував дітей в печері (відео)

Йому не вистачило повітря. Загинув таїландський «морський котик», який рятував дітей в печері (відео)
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Один з водолазів, які брали участь в рятувальній операції в Таїланді, загинув під час занурення в затоплену печеру. Там досі залишаються 12 підлітків і їхній тренер, спосіб їхнього повернення на поверхню поки не визначений. Тим часом виникла ще одна проблема: в печері почав падати рівень кисню, бо окрім дітей, з ними постійно перебувають 10 дорослих. Але цю проблему прагнуть вирішити чимскоріш – рятувальники намагаються найближчим часом протягнути в печеру спеціальні шланги, щоб підтримувати там вентиляцію. (Відео Reuters)

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