Один з водолазів, які брали участь в рятувальній операції в Таїланді, загинув під час занурення в затоплену печеру. Там досі залишаються 12 підлітків і їхній тренер, спосіб їхнього повернення на поверхню поки не визначений. Тим часом виникла ще одна проблема: в печері почав падати рівень кисню, бо окрім дітей, з ними постійно перебувають 10 дорослих. Але цю проблему прагнуть вирішити чимскоріш – рятувальники намагаються найближчим часом протягнути в печеру спеціальні шланги, щоб підтримувати там вентиляцію. (Відео Reuters)