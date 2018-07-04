Виявлених у печері тайських підлітків оглянули фахівці. За словами медиків, стан всіх дітей задовільний, хоча вони і трохи виснажені. На відео підлітки посміхаються, називають свої імена і говорять, що почувають себе добре. Ці кадри потім показали на поверхні батькам зниклих школярів. Деякі з них вже не вірили, що знову побачать своїх дітей. На даний час рятувальники все ще не вирішили, як підняти дітей на поверхню. Футбольну команду і тренера виявили військові дайвери в чотирьох кілометрах від входу в печеру. Щоб вибратися звідти, потрібно плисти по вузьких коридорах під водою. Школярі, які виросли в гірському районі, не вміють плавати. Представники влади кажуть, що хочуть бути на 100 відсотків впевнені, що зможуть евакуювати підлітків без шкоди для їхнього здоров'я. (Відео Reuters)