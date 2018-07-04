Небезпечно і ще небезпечніше: три плани порятунку дітей із печери в Таїланді

У Таїланді діти з місцевої футбольної команди пішли разом з тренером на екскурсію в печеру Тхам Луанг 23 червня і не повернулися. Хлопчиків, яким від 11 до 16 років, і тренера знайшли в печері живими лише через дев'ять днів. Однак рятувальна операція може тривати кілька місяців.

Печера Тхам Луанг складається з вузьких проходів, які ведуть до гротів, які знову переходять у вузькі проходи. Всього вона розтягнута на 10 кілометрів, її глибина різниться. Припускають, що хлопчики перебувають на глибині від двох кілометрів до 800 метрів.

Місцева влада заявляє, що головне для них – безпека хлопчиків. «Ми так працювали, щоб знайти їх, і ми їх не втратимо», – сказав губернатор провінції Чіанграй Наронгсак Осатанакорн.

На сьогодні у місцевих рятувальників і фахівців, залучених з-за кордону, є три плани порятунку дітей та вчителя, один небезпечніший від іншого.

Залишити дітей в печері

Це найбезпечніше рішення. Рятувальники могли б дочекатися, коли рівень води в печері впаде, тоді воду можна буде викачати вручну або фахівці знайдуть чи створять новий вхід до печери.

Цей план може зайняти від декількох днів до декількох місяців. У Таїланді – сезон дощів, який може тривати до жовтня. Через це рівень води в печері може підніматися, що ускладнить рятувальну операцію і доставку провізії.

Поки що хлопчикам опускають у печеру їжу. Рятувальники також спускаються туди, щоб провести розвідувальні роботи і скласти хлопчикам компанію. Якщо буде необхідно, в печеру спустяться і медики.

Знайти інший вхід

Рятувальники також продовжують шукати альтернативні шляхи, що ведуть у грот. До печери направили бурове обладнання та екскаватори. Але фахівці кажуть, що прорубати шахту – процес трудомісткий і може зайняти тривалий час. Крім того, хлопчики перебувають в досить невеликому гроті, кажуть місцева влада, а значить буріння може бути небезпечним.

Підняти дітей відразу

Найшвидший, але, напевно, найнебезпечніший метод – підняти дітей з печери негайно. Рятувальникам довелося б пірнати, щоб дістатися до грота, а потім пірнати разом з дітьми, щоб доставити їх на поверхню.

Хоча експертам знадобилося кілька днів, щоб дістатися до дітей, рятувальна операція може пройти швидше за наявності системи страхувальних мотузок і ламп. Проте цей план небезпечний – непрофесіоналам непросто пірнати в печерах, навіть якщо занурення не вважається складним.

Оригінал – на сайті спецпроекту «Настоящее время»