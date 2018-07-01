Негода в Україні: 136 населених пунктів без світла, підтоплені та пошкоджені будинки – рятувальники

Через негоду в Україні без електрики залишилися 136 населених пунктів у 4 областях, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, на 7.00 1 липня через грозу і пориви вітру знеструмлені 74 населених пункти у Дніпропетровській області, у Київській – 29, Запорізькій – 3, Луганській – 30 населених пунктів.

Через сильні опади та пориви вітру на Дніпропетровщині пошкоджені дахи дев’яти житлових будинків, будівлі дитячого табору і будівлі школи, повалені близько 150 дерев, зазначили в ДСНС.

У чотирьох районах Львівської області підтоплені 60 присадибних ділянок, 25 житлових будинків і 6 підвалів житлових будинків, пошкоджені дві дороги місцевого значення. На ранок залишаються підтопленими чотири присадибні ділянки та дев’ять підвалів житлових будинків, повідомили рятувальники.

Також у восьми районах Івано-Франківської області підтоплені 190 приватних житлових будинків, 1324 присадибних ділянки, пошкоджені 8 автомобільних мостів і 1 пішохідний, зруйновані 5 автомобільних доріг місцевого значення. На ранок залишаються частково підтопленими п’ять присадибних ділянок та дев’ять підвалів житлових будинків.

30 червня у Чернігові були частково підтоплені 40 вулиць і близько 100 присадибних ділянок, на ранок 1 липня залишається підтопленою одна присадибна ділянка.

Крім того, у Чернігові внаслідок підтоплення було пошкоджено фундамент і стіни житлового будинку, у якому проживають 57 осіб. Комісія визнала аварійний стан житла, усіх мешканців відселили, повідомили в ДСНС.

У відомстві підкреслили, що місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди, бригади обленерго відновлюють електропостачання.

За прогнозами, дощі в Україні триватимуть і 1 липня, ДСНС попередила про погіршення погоди у південних, центральних, східних, Сумській, Київській та Житомирській областях, підйом води в річках Тернопiльської, Хмельницької, Вiнницької, Чернівецької областей.

Водночас, за даними Укргідрометцентру, 1-2 липня в більшості районів Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської областей залишається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.