У Чернігові через негоду мають відселити близько 50 людей – мерія

У Чернігові через негоду мають відселити близько 50 людей, повідомила прес-служба Чернігівської міської ради.

«Жителі найбільш постраждалих будинків міста, зокрема, на вулиці Декабристів, 8 та на вулиці Текстильників, 23, загалом близько 50 осіб, потребують відселення, адже залишатися там небезпечно», – заявили в мерії.

Згідно з повідомленням, для них знайдені вільні помешкання в гуртожитку Будівельного ліцею та в будинку Чернігівського навчально-реабілітаційного центру №2.

30 червня рятувальники розповіли, що в Чернігові через негоду підтоплені 90 приватних домоволодінь, евакуйовані 16 людей. Станом на 16:00 підтопленими залишалися 19 вулиць.