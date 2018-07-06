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06 Липень 2018, Київ 10:32
Новини | Міжнародні

Дайвер загинув під час операції порятунку дітей із печери в Таїланді

Загиблий дайвер брав участь в операції з порятунку дітей, які заблукали в печері

Один із пірнальників загинув під час рятувальної операції з порятунку дітей і їхнього тренера з печери в Таїланді.

Самарн Кунан повертався з печери, де перебувають діти, через затоплені проходи, коли у нього закінчився кисень і він втратив свідомість.

Кунан у минулому був «морським котиком» і став добровольцем у рятувальній операції. У ніч на 6 липня він разом з іншими доставляв балони з киснем.

Рятувальну операцію в Таїланді зупинено. Діти наразі залишаться у підводній печері (відео)
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Рятувальну операцію в Таїланді зупинено. Діти наразі залишаться у підводній печері (відео)

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Діти з місцевої футбольної команди в Таїланді пішли разом із тренером на екскурсію в печеру Тхам Луанг 23 червня і не повернулися. Хлопчиків, яким від 11 до 16 років, і тренера знайшли в печері живими лише через дев’ять днів. При цьому рятувальна операція може тривати кілька місяців через те, що печера затоплена внаслідок дощів.

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Печера Тхам Луанг складається з вузьких проходів, які ведуть до гротів, вони знову переходять у вузькі проходи. Всього вона розтягнута на 10 кілометрів, її глибина різниться. Діти, ймовірно, перебувають на глибині від двох кілометрів до 800 метрів.

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