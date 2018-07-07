У Севастополі триває тиск на підприємців ‒ представників малого та середнього бізнесу. На цей раз під «роздачу» потрапили жителі міста, які надають послуги з перевезення людей на маломірних судах. Морські екскурсії севастопольськими бухтами ‒ послуги які десятиліттями надавалися в центрі міста й стали вже доброю традицією Севастополя, перебувають на межі знищення. Причиною всьому ‒ невідповідність цієї сфери підприємницької діяльності російському законодавству.

Набережна Корнілова, причали неподалік від Графської пристані завжди рясніли катерами, ялами та іншими видами маленьких морських суден. У центрі Севастополя активно пропонують гостям міста пройтися морем основними бухтами міста, проплисти в безпосередній близькості від великих військових кораблів Чорноморського флоту Росії. Ці та інші послуги, що надаються орендарями або власниками маломірних суден, можуть опинитися поза законом. А причали в центрі Севастополя будуть виведені з експлуатації та поставлені на консервацію.

Причали в центрі Севастополя виведуть з експлуатації та поставлять на консервацію

Підприємці, усвідомлюючи, що в осяжній перспективі можуть втратити основний сезонний заробіток, вже надіслали листа президенту сусідньої Росії Володимиру Путіну з проханням втрутитися в ситуацію і своїм вольовим рішенням врегулювати цю законодавчу колізію.

Неприємна реальність

Усвідомлення цієї неприємної реальності прийшло до підприємців після того, як голова артілі «Артбухта» Сергій Шабанін отримав від Севастопольського морського порту повідомлення про те, що договір, укладений між цими юридичними особами не може бути продовжений через невідповідність його положень російському закону №16-ФЗ «Про транспортну безпеку».

Згідно з нормами цього документа, вимоги про їхні дотримання єдині як для великих нафтових танкерів, так і для маломірних катерів або яхт, площею близько 30 метрів квадратних і місткістю до 10 пасажирів.

За словами опитаних підприємців, на причалах, де пришвартовані катери, згідно з цим законом, мають бути встановлені рамки металодетектора, однак обладнати їх Севморпорт відмовляється, в неофіційних бесідах посилаючись на відсутність коштів.

На причалах, де пришвартовані катери, мають бути встановлені рамки металодетектора

Підприємці нарікають, що, незважаючи на те, що жоден з них не працює в тіньовому секторі економіки, а навпаки ‒ всі офіційно працевлаштовані та справно платять податки, державному підприємству легше позбутися від них, як від баласту.

«Грошей на належне обладнання причалів у центрі міста вони виділяти не хочуть, тому з нами простіше попрощатися. Нічого, що ми поповнюємо бюджет, платимо податки, оплачуємо стоянку на причалах, забезпечуємо робочі місця, платимо зарплату людям. На це всім, грубо кажучи, наплювати», ‒ розповів Крим.Реалії один з підприємців, який не захотів назватися.

Прогалини в законодавстві

Ще в травні 2018 року підприємці, передбачаючи виникнення зазначених проблем, скликали на базі підконтрольної Росії Громадської палати Севастополя круглий стіл, під час якого обговорювалася проблематика, пов'язана з правозастосовною практикою російського закону №16-ФЗ.

За підсумками цього колоквіуму було ухвалене рішення: створити погоджувальну комісію, до складу якої увійдуть усі зацікавлені сторони.

«Нам треба обладнати причали, привести їх у відповідність і продовжувати працювати. Прокуратура наполягає, щоб не довести справу до остаточної заборони, а така загроза існує. Представники маломірних суден готові взяти на себе частину витрат, щоб швидко та ефективно реалізувати заходи безпеки й не припиняти свою роботу», ‒ заявляв тоді заступник голови Громадської палати Севастополя Енвер Мамутдінов.

Однак, як видно, погоджувальна комісія не змогла вирішити зазначену законодавчу казуїстику.

Севастопольський політик і громадський активіст Олег Ніколаєв у коментарі Крим.Реалії сказав, що проблема маломірних суден швидше загальна, ніж приватна, оскільки російське федеральне законодавство не оперує поняттям «маломірне судно».

«Ми з 2015 року вносили ініціативу про необхідність ухвалити закон про маломірні судна. Зараз однакові положення застосовуються щодо всіх об'єктів, які виходять у море. Це, очевидно, неправильно. Були доручення з боку (російського ‒ КР) прем'єр-міністра Дмитра Медведєва цю ініціативу проаналізувати низці міністерств, але поки що нічого не зрушилося з місця», ‒ сказав Ніколаєв.

Це не інакше, як чергова спроба місцевої влади поставити підприємців під контроль або ж «віджати» бізнес

За інформацією журналістів севастопольського інформаційного ресурсу «Примечания», низкою положень закону «Про транспортну безпеку» де-факто нехтують у курортних містах Росії, таких як Анапа, Геленджик або Сочі. І причали там обладнуються бутафорським методом ‒ з мовчазної згоди місцевих наглядових органів.

На думку Ніколаєва, підприємці, до усього іншого, відчувають низку труднощів з установкою на борт їхніх суден дорогого GPS-обладнання, зокрема й спеціального обладнання, необхідного для виходу в море в нічний період доби.

«Це обладнання коштує дуже дорого, люди, що займаються цим видом діяльності, зобов'язані його встановлювати», ‒ додав Ніколаєв.

Севастопольський юрист Володимир Новиков, який спеціалізується на захисті прав підприємців, вважає, що відмова Севастопольського морського порту пролонгувати договір з власниками малих суден ‒ це черговий етап тиску на місцевий бізнес з боку чинної влади.

«Я прекрасно пам'ятаю, що у цих «екскурсійників» були проблеми й раніше. То їхні катери не відповідали якомусь стандарту, то ліцензію їм не хотіли видавати. Зараз ось ця проблема з причалами. Тоді не вийшло ‒ вони зараз намагаються добити цей сегмент бізнесу. Я, однозначно, вважаю, що це не інакше, як чергова спроба місцевої влади поставити підприємців під контроль або ж «віджати» бізнес і передати його під контроль «своїм людям», ‒ наголосив Крим.Реалії Новиков.