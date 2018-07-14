Євродепутат Гармс опублікувала лист від заарештованого в Криму активіста

Активіст об’єднання «Кримська солідарність» Сервер Мустафаєв, заарештований у Криму в бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір», передав листа євродепутату Ребецці Гармс. Про це сама Гармс повідомила на особистому сайті.

Мустафаєв просить Гармс звернути увагу міжнародної спільноти на політичні переслідування громадян в окупованому Криму.

«Сьогодні понад 115 дітей виховують без батьків, діти залишаються без їхньої турботи і любові. Матері і жінки десятків політв’язнів перебувають під постійним психологічним і емоційним тиском. Очевидно, що безкарність, пов’язана з політичною кон’юнктурою, як у Криму, так і в Україні, безсилля від несправедливості репресій, посіяла думки про безнадію серед декого з нас. Але молоді активісти сповнені сил. Вони впевнені, що полегшення прийде, а брехня зникне», – пише Сервер Мустафаєв.

Гармс повідомила, що особисто знайома з Мустафаєвим і раніше спілкувалася з ним по відеозв’язку. Вона назвала його політичним в’язнем і засудила дії російської влади щодо кримчан. Ребекка Гармс також заявила, що ті, хто «святкує чемпіонат світу в Росії», підтримують авторитарний режим.

«Залишаючись безмовною, ФІФА не тільки порушує власні правила, але і підтримує авторитарний режим за рахунок свободи таких людей, як Сервер Мустафаєв», – написала євродепутат.

21 травня в Криму підконтрольні Росії силовики затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і кримського татарина Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справі «Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши в список об’єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави, що окуповує.