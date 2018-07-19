Денісова: представники МКЧХ зустрінуться з родинами «в’язнів Кремля»

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста зустрінуться з родинами українців, ув’язнених у Росії з політичних мотивів, повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

За її словами, у підсумку тривалих переговорів із головою делегації комітету в Україні Аланом Ешліманном домовилися, що зустріч відбудеться протягом липня-серпня.

Крім того, як написала омбудсмен 18 липня, сторони домовилися зустрітись із головою регіональної делегації комітету Червоного Хреста в Росії одразу, як він повернеться з відпустки.

Раніше Денісова заявляла про відсутність жодної реакції від голови регіональної делегації комітету Червоного Хреста у Росії, Білорусі, Молдові й Україні Маґне Барта на її листи щодо відвідування ув'язнених у Росії українців.

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Омбудсмен висловила сподівання, що її зустріч з Ешліманном «стане першим кроком до налагодження комунікації з МКЧХ».

Загалом, за даними правозахисників, у Росії й анексованому нею Криму утримують близько 70 українських політв’язнів. Частина з них оголосили голодування на знак протесту.

Зокрема, ув’язнений у Росії на 20 років український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом з 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

Крім Сенцова, голодування на знак протесту проти переслідування оголосили ув'язнений в анексованому Росією Криму Володимир Балух, член Кримської контактної групи з прав людини з Ялти Емір-Усеїн Куку, засуджений у Росії українець Станіслав Клих, журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, відомий під псевдонімом Станіслав Васін, утримуваний у полоні бойовиків у Донецьку.