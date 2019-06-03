Російський суд засудив кримчанина Кадирова за участь у батальйоні імені Челебіджихана

Суд в анексованому Росією Криму засудив 25-річного кримського татарина Едема Кадирова до чотирьох років позбавлення волі та одного року обмеження волі за службу в українському добровольчому батальйоні. Про це повідомляють російські інформагенції з посиланням на регіональне управління ФСБ.

За даними російських силовиків, Кадиров у 2016 році вступив у батальйон імені Номана Челебіджихана, що діяв у Херсонській області. Російські слідчі твердять, що Кадиров став особистим охоронцем колишнього віце-прем’єра Криму Ленура Іслямова. Сам Іслямов заявляв у січні 2019 року, що не знайомий із Едемом Кадировим.

Кадиров був затриманий у січні в окупованому Криму. Тоді ж суд на півострові засудив до колонії за службу в батальйоні імені Челебіджихана ще одного місцевого жителя, 24-річного Февзі Саганджі. Він отримав 10 з половиною років ув’язнення.

Батальйон імені Челебіджихана – добровольче об’єднання, створення якого було проголошене в 2014 році. Складений переважно з кримських татар підрозділ мав охороняти райони, що межують із анексованим Кримом. Батальйон мав стати частиною Національної гвардії України, але наразі існує лише на рівні заяв, відзначає проект Радіо Свобода Крим.Реалії.