Прокуратура АРК розслідує затримання кримськотатарських активісток як незаконне позбавлення волі

Прокуратура Автономної республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом затримання російськими силовиками в анексованому Криму кримськотатарських активісток Муміне Салієвої та Лутфіє Зудієвої.

«За фактом незаконного затримання 30 травня 2019 року на території окупованого півострова кримськотатарських активісток Муміне Салієвої та Лутфіє Зудієвої слідчими Головного управління Національної поліції в АР Крим та Севастополі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.146 Кримінального Кодексу України (незаконне позбавлення волі)», – йдеться в повідомленні прокуратури на сторінці у Facebook.

У відомстві кажуть, що за це передбачена кримінальна відповідальність – до п’яти років позбавлення волі.

31 травня підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя розглядає адміністративні справи проти активісток Муміне Салієвої та Лутфіє Зудієвої, яких звинувачують у «демонстрації забороненої символіки».

Російські силовики 30 травня затримали двох кримськотатарських активісток: правозахисницю і громадянську журналістку Лутфіє Зудієву, а також дружину фігуранта Бахчисарайського «справи «Хізб ут-Тахрір», координаторку ініціативи «Кримське дитинство» Муміне Салієву. Пізніше їх відпустили, відкривши адміністративні справи.

Кримські і російські силові відомства ситуацію наразі не коментували.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно проходять обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».