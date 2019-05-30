Російські силовики провели друге за день затримання кримськотатарської активістки в Криму

У Бахчисараї, що в анексованому Криму, 30 травня співробітники Центру з протидії екстремізму затримали кримськотатарську активістку, дружину фігуранта другої бахчисарайського «справи Хізб ут-Тахрір», координатора ініціативи «Кримське дитинство» Муміне Салієву. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили адвокати Еміль Курбедінов і Маммет Мамбетов.

За словами Курбедінова, Салієвій інкримінують «демонстрацію забороненої символіки», що передбачає адміністративний арешт.

Публічних коментарів російських силових відомств щодо затримання немає.

Раніше в Джанкої російські силовики затримали кримськотатарську активістку, правозахисницю і громадянську журналістку Лутфіє Зудієву. Їй інкримінують ту ж статтю, що й Салієвій.

Після анексії фактична російська влада практикує у Криму масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, діячів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу, а також кримських мусульман.