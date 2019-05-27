Активісти та блогери незручні для кримської влади ‒ експерти

Після анексії Криму ЗМІ півострова зіткнулися з контролем з боку російської влади, стверджують місцеві активісти та блогери. Вони розповідають про кримські реалії в соціальних мережах, а також діляться інформацією про життя півострова з журналістами, зокрема іноземними.

На думку проросійського блогера з Криму Олега Кочерова, підконтрольна Кремлю влада півострова намагається створити «інформаційну блокаду».

Активісти та блогери дуже незручні для чинної кримської влади

«Роль незалежних активістів, блогерів, безумовно, має величезне значення для формування громадянського суспільства в Криму. Чим більше людей дізнається правду про те, що відбувається зараз у Криму, тим швидше, вважаю, реагуватимуть відповідальні особи на ту чи іншу ситуацію. Найчастіше, в принципі, так і відбувається, досить прикладу з незаконним будівництвом креветочної ферми в Сакському районі. Люди не побоялися, вийшли та оголосили свої вимоги і права. Подібних прикладів цілком досить. Водночас активісти та блогери дуже незручні для чинної кримської влади, яка влаштувала інформаційну блокаду півострова, дезінформуючи жителів Криму та всю світову спільноту», ‒ розповів Крим.Реалії блогер.

Він вважає, що кримські активісти та блогери допомагають доносити світові правду про життя на півострові.

«Саме кримчани з активною життєвою позицією за допомогою соціальних мереж «пробили» цю інфоблокаду. Їх читають і дивляться десятки тисяч людей з ближнього й далекого зарубіжжя, розуміючи, що не так все райдужно в Криму, як про це говорять місцеві ангажовані ЗМІ. Доповідь в ООН про порушення прав людини в Криму містила матеріали людей, яких я знаю особисто, і вважаю цю доповідь об'єктивною», ‒ зазначив блогер.

За словами Олега Кочерова, самі кримські незалежні активісти і блогери потребують ресурсної, правової та психологічної підтримки з боку громадянського суспільства.

«Будь-який вид діяльності завжди потребує підтримки, зокрема, якщо ми ведемо мову про блогерів і громадських активістів. Резюмуючи вищесказане, можна стверджувати одне: підтримка нам просто необхідна», ‒ сказав Олег Кочеров.

Російський адвокат, юрист фонду «Громадський вердикт» Ірина Бірюкова вважає, що кримські активісти та блогери стають мішенями для російської влади, а тому потребують додаткової підтримки.

Такі люди потребують підтримки, адже вони стають особливо вразливі перед владою

«Я не можу сказати саме щодо кримських активістів, оскільки, як мені здається, не має значення ‒ кримський це активіст чи ні. Головне, що в принципі є люди, які захищають свої права та свободи, незважаючи на територію. І, безумовно, такі люди потребують підтримки, адже вони стають особливо вразливі перед владою. Мішенями. І нинішня ситуація з постійними затриманнями активістів є наочним прикладом цього. Мені здається, що будь-яка протидія незаконним діям влади так чи інакше змушує її (владу ‒ ред.) задуматися. А коли людей, які намагаються захистити свої права, стає дуже багато, то з ними неможливо не рахуватися», ‒ сказала адвокат.

Директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД імені Олександра Никонорова, активіст міжнародного руху #LIBERATECRIMEA Сергій Пархоменко вважає, що кримським незалежним активістам та блогерам має надаватися підтримка з боку материкової України.

«Вони єдині, хто взагалі за свободу слова там (в Криму ‒ ред.) бореться. І роль їхня у підтримці акцій щодо захисту прав людини теж складно переоцінити ‒ вони дають інформацію про затримання, висвітлюють акції. Ситуація в Криму, в першу чергу, потребує розголосу, і вони в цьому плані ‒ «на передовій». Звичайно, щодо підтримки ‒ однозначно вона їм потрібна. Але ось що ми реально можемо зробити? Дати юридичну підтримку, можливо ‒ фінансування», ‒ вважає експерт.

Один інтернет-сегмент проблему протидії пропаганді не вирішить

На його думку, повноцінно протидіяти російській пропаганді в Криму активісти та блогери не в змозі ‒ для цього необхідне мовлення українських ЗМІ на анексований півострів.

«Щодо інтернету, думаю, блогери з цим сегментом можуть впоратись. А ось поширення підпільного самвидаву (летючки, листівки, підпільні газети) ‒ це те, чого катастрофічно не вистачає! Один інтернет-сегмент проблему протидії пропаганді не вирішить», ‒ зазначив експерт.

На думку української правозахисниці, координатора Медійної ініціативи за права людини Марії Томак, кримські незалежні активісти та блогери відіграють першорядну роль в інформуванні про реальну ситуацію на анексованому півострові.

Якби не було цих сміливців ‒ ситуація була б приблизно як в ОРДЛО

«На мою думку, роль кримських активістів є основною в тому розумінні, що без них ми б взагалі не мали уявлення про те, що там відбувається. Тільки завдяки тому, що є люди, які повідомляють про нові затримання та захищають затриманих у судах, документують незаконні обшуки, ми можемо якось реагувати на ці порушення й вимагати реакції від українського уряду та від світового співтовариства. Якби не було цих сміливців ‒ ситуація була б приблизно як в ОРДЛО, про яке ми маємо досить туманне уявлення, а світ практично забув, що там тримають у нелюдських умовах заручників і полонених», ‒ поділилася своєю думкою правозахисниця.

Голова Польського Інституту Цивільного Співробітництва (Вроцлав, Польща) Максим Волосевич не сумнівається, що кримським незалежним активістам та блогерам потрібно надавати всебічну підтримку з боку міжнародної спільноти.

ЄС та міжнародне співтовариство мають підтримувати незалежних журналістів і блогерів

«Після анексії Криму в 2014 році ми стали свідками численних порушень свободи слова на півострові. Опозиційні ЗМІ й незалежні блогери опинилися в складній ситуації. Російська влада болісно сприймає будь-яку критику й готова «гостро реагувати» на будь-які її прояви. Кримські активісти та блогери наразі потребують нашої підтримки, у доступі до фінансових ресурсів для проведення незалежних розслідувань, а також у можливості професійних обмінів та ширшого доступу до західних ЗМІ. Переконаний, що ЄС та міжнародне співтовариство мають підтримувати незалежних журналістів і блогерів, адже саме завдяки їм ми можемо дізнатися правдивий стан справ на окупованому півострові», ‒ сказав Крим.Реалії експерт.

Керівник проектів громадської організації «Східноукраїнський центр розвитку місцевої демократії» Максим Данильченко вважає, що високий рівень свободи слова та захисту прав людини завжди є ознаками успішних і розвинених країн.

«Є багато різних факторів, що впливають на розвиток економіки, але одним з головних є наявність людей, які можуть конструктивно, об'єктивно та незалежно висвітлювати суспільно-політичні процеси. Незалежні журналісти, громадські активісти та блогери є саме такими представниками», ‒ зазначив активіст.

Він порівняв Крим з окупованими територіями Донбасу.

Чимала частина населення наших регіонів повірила в казку під назвою «русскій мір». Через п'ять років вже багато хто розчарувався в цьому

«У 2014 році на Донбасі почалася війна, і в результаті втрати частини підконтрольної уряду України території більшість активних людей була змушена покинути Луганщину. Негативні наслідки цього процесу жителі Луганської області відчули дуже швидко ‒ зараз регіон за багатьма соціально-економічними показниками перебуває на останніх місцях в Україні. Ситуацію в моєму регіоні можна порівняти з Кримом. Чимала частина населення наших регіонів повірила в казку під назвою «русскій мір». Через п'ять років вже багато хто розчарувався в цьому й хотіли б повернутися у 2014 рік», ‒ вважає активіст.

На його думку, кримські незалежні активісти та блогери потребують підтримки, щоб продовжувати виявляти та фіксувати порушення прав і свобод у Криму.

А ось організація «Томсон Медіа» спільно з International Alert, що реалізують проект «Підтримка соціальної згуртованості в Україні: ініціативи громади щодо розвитку світу та адвокації», який фінансується Європейським союзом, вже готові надавати методичну підтримку кримським блогерам. У рамках проекту проходить навчання громадських і медіаорганізацій сучасних комунікаційних навичок, розповіла Крим.Реалії медіаексперт, координатор проектів «Томсон Медіа» в Україні Олена Садовник.

Незалежні блогери в окупованому Криму залишаються одним з небагатьох джерел об'єктивної інформації

«В умовах постправди і системної дезінформації незалежні блогери в окупованому Криму залишаються одним з небагатьох джерел об'єктивної інформації. Звичайно, вони потребують підтримки. З моменту заснування в 1962 році Фонду Томсон (до якого належить організація «Томсон Медіа»), він виступає за свободу слова і допомагає журналістам, у тому числі громадським, поліпшити професійні навички, щоб працювати в інтересах читачів і суспільства», – розповіла експерт.