Близько 300 людей прийшли до суду в Криму підтримати кримськотатарських активісток

Близько 300 людей з усього Криму приїхали до підконтрольного Росії Київського райсуду Сімферополя підтримати кримськотатарських активісток Лутфіє Зудієву і Муміне Салієву.

Цей суд 31 травня розглядає адміністративні справи проти активісток, яких звинувачують у «демонстрації забороненої символіки».

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, судове засідання було призначене на 9:30, проте затримується, оскільки матеріали справи досі не надійшли до канцелярії суду.

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«Дуже зворушливо, що сьогодні зібралася така кількість і наших сестер, і наших співвітчизників, щоб підтримати наших чудових, відомих у Криму і далеко за його межами правозахисниць і громадських активісток. Незважаючи на те, що процес затягується, команда адвокатів і громадських захисників готова до кінця вистояти і гідно представити їхні інтереси», – сказала адвокат Еміне Авамілєва.

Російські силовики 30 травня затримали двох кримськотатарських активісток: правозахисницю і громадянську журналістку Лутфіє Зудієву, а також дружину фігуранта Бахчисарайського «справи «Хізб ут-Тахрір», координаторку ініціативи «Кримське дитинство» Муміне Салієву. Пізніше їх відпустили, відкривши адміністративні справи.

Голова Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін закликав світову спільноту вимагати звільнення правозахисниць.

Кримські і російські силові відомства ситуацію наразі не коментували.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно проходять обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».