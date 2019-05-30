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30 Травень 2019, Київ 19:31
Новини | Політика

В МЗС засудили затримання російськими силовиками кримськотатарських активісток

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін звернувся до світової спільноти із засудженням дій російських силовиків, які затримали сьогоднгі в анексованому Криму двох кримськотатарських активісток.

«Кремль проводить у Криму чергову чистку. Мішень – жінки-активістки. Окупанти затримали кримських татарок, які опікуються правами дітей. Мета – залякати всіх з проактивною позицією. Закликаю світову спільноту вимагати їх звільнення», – звернувся у соцмережі Twitter Клімкін.

Він додав, що незабаром обговорить ситуацію із колегами з Німеччини, Франції, Польщі та Швеції.

Міністри закордонних справ Польщі, Швеції, Франції, Німеччини відвідають Україну цього тижня.

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30 травня в Джанкої російські силовики затримали кримськотатарську активістку, правозахисницю і громадянську журналістку Лутфіє Зудієву. Пізніше стало відомо і про затримання активістки, дружини фігуранта другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», координатора ініціативи «Кримське дитинство» Муміне Салієвої. Їм інкримінують «демонстрацію забороненої символіки», що передбачає адміністративний арешт. Публічних коментарів російських силових відомств щодо затримань наразі немає.

Після анексії фактична російська влада практикує у Криму масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, діячів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу, а також кримських мусульман.

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