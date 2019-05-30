До затриманих у Криму правозахисниць не пускають адвоката – Курбедінов

До кримськотатарських активісток Луфтіє Зудінової та Муміне Салієвої, яких затримали й доставили до сімферопольського Центру протидії екстремізму, не допускають адвокатів. Про це на сторінці у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

«Я вважаю що це грубе порушення права на захист. Зараз дві жінки перебувають там, і до них не допускають адвокатів... Я вважаю, що зараз на цих жінок чиниться тиск, щоб отримати відповідні покази від них в адміністративній справі. Інакше я це пояснити не можу», – сказав Курбедінов.

Він додав, що чергова прокурор відмовилася приймати скаргу адвоката на недопуск до правозахисниць.

Публічних коментарів російських силових відомств наразі немає.

Сьогодні в Джанкої російські силовики затримали кримськотатарську активістку, правозахисницю і громадянську журналістку Лутфіє Зудієву. Пізніше стало відомо і про затримання активістки, дружини фігуранта другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», координатора ініціативи «Кримське дитинство» Муміне Салієвої. Їм інкримінують «демонстрацію забороненої символіки», що передбачає адміністративний арешт.

Після анексії фактична російська влада практикує у Криму масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, діячів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу, а також кримських мусульман.